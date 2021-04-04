В Житомире при пожаре в многоэтажке погиб человек

В Житомире на пожаре погиб 46-летний мужчина, его отца спасли.

Об этом сообщили местные спасатели.

"03 апреля в 22:03 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире девятиэтажного жилого дома по ул. Леха Качиньского в г. Житомире. Об этом спасателям сообщили соседи, которые почувствовали запах дыма", - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

На месте происшествия стало известно, что квартира находится на первом этаже. Пожарных предупредили, что в доме могут быть люди.

Проведя разведку внутри дома, в одной из комнат они обнаружили мужчину, который едва подавал признаки жизни. Бойцы ГСЧС вынесли 79-летнего пострадавшего на лестничную клетку и оказали первую медицинскую помощь. В дальнейшем человек с отравлением угарным газом был госпитализирован в больницу.

Фото: ГСЧС

Также соседи сообщили, что внутри может быть и сын владельца. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в третьей комнате обгоревшее тело 46-летнего погибшего мужчины, который лежал на тлеющих вещах.

"Силами бойцов ГСЧС в 22:40 пожар ликвидирован. Огнем уничтожены домашние вещи на площади 5 кв. м", - говорится в сообщении.

Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении.

Напомним, в Ивано-Франковске произошел пожар в жилом доме, погиб человек.