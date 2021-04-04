В результате осложнений от коронавируса умерла художница Виктория Ковальчук

Во Львове вследствие осложнений от коронавируса умерла известная художница Виктория Ковальчук.

Об этом в соцсети Facebook написала режиссер Народного Дома Винник Мирослава Сидор.

"Сегодня во Львове от беспощадного ковиду упокоилась известная львовская художница Виктория Ковальчук Viktoria Kovalchuk - невероятно талантливая, светлый, отзывчивый ... не равнодушный человек, красивая и очень добрая женщина ... Трудно поверить и принять ... Львов обеднел на еще один щедрый неповторимый талант. Очень жаль и больно", - говорится в сообщении.

Виктория Ковальчук - украинская художница-график, иллюстратор, дизайнер, писательница. Жила и работала во Львове, пишет chytomo.com.

Она разработала оригинальное оформление украинского Букваря, который получил Диплом I-й степени на Всеукраинском конкурсе "Искусство книги" (2000) и был назван лучшей книгой года. Букварь выдержал 9 переизданий общим тиражом более 200 000 экземпляров.

Виктория Ковальчук была членом Национального союза художников Украины, лауреатом Государственной премии им. Леси Украинки и Литературной премии им. Елены Пчелки, дипломантом республиканских и всесоюзных конкурсов "Искусство книги", международных художественных выставок.

Кроме того, она - автор книг "О фее Дорофее" (Маленькие рассказы для маленьких детей), "Путешествие с Ночным постояльцем", "Гусеница Мотя, война и любовь - Правдивая сказка" и "Сказка о вороне, которая хотела остаться черной".

Напомним, киевская журналистка Анна Липковская умерла от коронавируса.