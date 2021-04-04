На Киевщине горели гаражи с газовыми баллонами внутри

Пожар тушили 17 спасателей.

В Киевской области спасатели ликвидировали возгорание трех гаражей с газовыми баллонами внутри.

Об этом сообщили в местном управлении ГСЧС.

"3 апреля в 16:50 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании гаража на территории гаражного кооператива "Лесной", который находится в г. Вышгороде. Есть угроза распространения огня на соседние гаражи", - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

К месту происшествия был направлен дежурный караул 37-й Государственной пожарно-спасательной части г. Вышгорода.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Спасатели установили, что горит двухэтажный гараж, и огонь перекинулся еще на 2 рядом расположенных гаража.

Тушение осложняли взрывающиеся газовые баллоны, которые находились внутри. Поэтому спасатели работали на безопасном расстоянии.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Пожар локализован в 19:00 и полностью ликвидирован в 19:35.

На месте работали 5 отделений в составе 17 человек.

Напомним, в пгт Конотоп Сумской области спасатели укротили масштабный пожар заброшенного здания.

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