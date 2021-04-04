Из-за ковида в Киеве умерло еще 40 человек

В Киеве за минувшие сутки, 3 апреля, коронавирус выявили у 552 человек. Умерло 40 больных.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

"552 инфицированных обнаружили в городе за прошедшие сутки. Умерли 40 человек. Всего за период пандемии в Киеве 3 585 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 167 210", - сообщил Виталий Кличко.

Среди заболевших: 331 женщина в возрасте от 18 до 87 лет и 10 девочек от двух до 17 лет. А также 200 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет и 11 мальчиков от 12 дней до 14 лет.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 69 больных коронавирусом. А также 573 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть, всего в стационары медучреждений за сутки попали 642 человека.

Выздоровели за прошедшие сутки в Киеве 68 человек. Всего коронавирус преодолели 107 552 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 136, в Днепровском - 123 и в Деснянском районе - 91 случай.

Добавим, подтвержденных случаев заболевания сегодня в столице уже 167 210. Коронавирус преодолели 107 552 жителя. За период пандемии в Киеве зафиксировано 3 585 летальных случаев от вируса.

Напомним, в субботу, 3 апреля, в Украине было зафиксировано 13 738 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 504 ребенка и 216 медработников. Летальных случаев - 258.