Во Львовской области мужчина подорвался, разбирая боеприпас времен Второй мировой войны

На месте происшествия изъяли гильзы и предметы, похожие на боеприпасы.

Во Львовской области мужчина подорвался, разбирая боеприпас времен Второй мировой войны
Фото: 5.ua

Во Львовской области 33-летний мужчина подорвался, разбирая боеприпас времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОДА.

"3 апреля, около 13:00 ч, в с. Конотопы Червоноградского района, во дворе частного дома местного жителя 1988 года рождения, при разборке взрывоопасного предмета времен II Мировой войны, произошел его взрыв", - говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в Клиническую больницу скорой медицинской помощи Львова с диагнозом "неполная ампутация левой кисти руки, ранение нижней челюсти слева, множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и бедра".

Также с места происшествия изъяты 92 пустые гильзы, 42 предмета, похожих на боеприпасы, 21 предмет, похожий на снаряды к боеприпасам II Мировой войны, 4 полных магазина с боеприпасами и 6 пустых магазинов, покрытых ржавчиной и землей.

Полиция расследует происшествие.

Напомним, в течение прошлого года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили более 70 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе больше 2 100 авиационных бомб.

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