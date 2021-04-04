В Николаеве полиция и Нацгвардия заблокировали работу рынка, работавшего в карантин

У полицейских была задача - не пропускать на рынок ни продавцов, ни покупателей.

Утром в воскресенье, 4 апреля, в Николаеве несколько десятков военнослужащих Национальной гвардии вместе с полицейскими заблокировали все входы на вещевой рынок "Колос".

Об этом пишет novosti-n.org.

"Около 9:00 утра на парковку у супермаркета "Велмарт" заехали автомобиль КрАЗ и автобус Suzuki с опознавательными знаками Национальной гвардии. Из них вышли десятки бойцов Нацгвардии, которые направились к рынку "Колос". Все входы на вещевой рынок были заблокированы полицейскими и нацгвардейцами", - говорится в сообщении.

Один из полицейских рассказал, что у них была задача - не пропускать на рынок ни продавцов, ни покупателей. К этому времени многие точки уже работали.

Полицейские пока дежурят у «Колоса». Практически все точки закрыты, однако несколько киосков все же работают, несмотря на запрет. Продавцы утверждают, что они работают "на вынос". Протоколы о нарушении карантинных ограничений по ним пока никто не составлял.

Вместе с тем, на вещевом рынке, который расположен на противоположной стороне проспекта Мира, большинство торговых точек спокойно работают. Полиции там нет, никто никого не трогает.

Добавим, ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил, что на предприятия, которые работают, несмотря на ограничения, придет проверка.

Напомним, с субботы, 3 апреля, в Николаеве остановили работу общественного транспорта в дневное время. С понедельника, 5 апреля, школы будут полностью переведены на дистанционное обучение.

Город усилил карантинные ограничения еще с 24 марта.

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