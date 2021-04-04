Верующие западного обряда отмечают сегодня Пасху. Их с праздником поздравили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Этот праздник символизирует утверждение жизни, которое является наибольшей ценностью для каждого цивилизованного общества. Это повод провести время с родными и обменяться положительными эмоциями, которые помогают нам преодолевать самые разнообразные жизненные вызовы. А их хватает. Пандемия, которая уже более года влияет на нашу жизнь ограничениями, от которой нельзя убежать, и до сих пор является вызовом для всех нас. Это уже вторая Пасха, которую мы должны провести дома и ради собственного же здоровья и здоровья родных смотреть богослужения по телевидению и в соцсетях, а не посещать церкви. Помните: молитва сильная и дома. И этот новый вызов - испытание, из которого мы обязательно выйдем сильнее", - отметил Зеленский.

Он добавил, что это время, чтобы на мгновение остановиться и вспомнить о важности общения и взаимной поддержки.

"Сердечно поздравляю христиан западного обряда с Праздником Воскресения Господнего. Атмосфера молитвенного единения в этот день трогает своим духовным величием и убеждает нас в неотвратимой победе света над тьмой, надежды - над унынием, радости - над печалью", - сказал Шмыгаль.

Он пожелал всем украинцам Божьей милости и благословения, искренних, неподдельных жизненных радостей, мира и согласия.