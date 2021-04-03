В Конотопе тушили масштабный пожар заброшенного здания

В г. Конотопе Сумской области спасатели укротили масштабный пожар заброшенного здания.

Об этом сообщили местные спасатели.

"03 апреля в 5:00 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре неэксплуатируемого кирпичного здания по ул. Амосова, г. Конотоп", - говорится в сообщении.

На место были направлены: дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части, добровольные пожарные команды заводов "Мотордеталь", "Авиаком", а также ООО «Отечество».

Пламя успело охватить кровлю на площади до 100 кв. м, перекрытие на площади до 100 кв. м, а также горели стены площадью в 100 кв. м. Существовала угроза распространения огня на все здание.

"В 5:38 пожар был локализован, а в 6:41 - ликвидировали", - добавили в ГСЧС.

Окончательная причина пожара на данный момент устанавливается.

Напомним, в Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали пожар остатков нефтепродуктов и кустарников на открытой территории.

В марте в Закарпатской области спасатели гасили пожар в Долине нарциссов, также горели 1,5 га сухой растительности на землях общего пользования.