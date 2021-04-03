С начала кампании по вакцинации в Украине от коронавируса привиты 286 647 человек

За минувшие сутки вакцинировались 18 814 человек.

В пятницу, 2 апреля, в Украине от коронавируса вакцинировали 18 814 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Прививки проводились 162 мобильными бригадами по иммунизации и 769 пунктами вакцинации.

В список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 399 032 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • г. Киев - 2053 случая / 2060 прививок;
  • Винницкая область - 612 случаев / 840 прививок;
  • Волынская область - 445 случаев / 350 прививок;
  • Днепропетровская область - 1433 случая / 1320 прививок;
  • Донецкая область - 749 случаев / 570 прививок;
  • Житомирская область - 642 случая / 810 прививок;
  • Закарпатская - 393 случая / 440 прививок;
  • Запорожская область - 754 случая / 930 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 332 случая / 684 прививки;
  • Киевская область - 1366 случаев / 270 прививок;
  • Кировоградская область - 144 случая / 480 прививок;
  • Луганская область - 230 случаев / 390 прививок;
  • Львовская область - 1538 случаев / 1160 прививок;
  • Николаевская область - 471 случай / 480 прививок;
  • Одесская область - 1521 случай / 830 прививок;
  • Полтавская область - 774 случая / 860 прививок;
  • Ровенская область - 690 случаев / 540 прививок;
  • Сумская область - 825 случаев / 570 прививок;
  • Тернопольская область - 673 случая / 420 прививок;
  • Харьковская область - 1470 случаев / 1930 прививок;
  • Херсонская область - 274 случая / 50 прививок;
  • Хмельницкая область - 1144 случая / 680 прививок;
  • Черкасская область - 743 случая / 1380 прививок;
  • Черновицкая область - 360 случаев / 390 прививок;
  • Черниговская область - 705 случаев / 380 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала вакцинальной кампании привиты 286 647 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

Напомним, Министерство здравоохранения ожидает, что Украина получит 4,9 млн доз вакцины от коронавируса в апреле-мае, а всего до конца года - до 37 млн доз.

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