В Украине за сутки ковидом впервые заболели более 20 тыс. человек

За прошедшие сутки, 2 апреля, в Украине зафиксировали 20 341 новый случай коронавируса, в частности, заболели 809 детей и 473 медработника.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализированы 5 186 человек, летальных случаев - 396, выздоровели - 9166 человек.

Проведено 128 492 тестирования, в частности, методом ПЦР - 58 951, методом ИФА - 23 084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 46 457.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 1 731 971 человек, выписаны - 1 342 536 человек, летальных случаев - 34 075, было проведено 8 297 800 ПЦР-тестирований.

Напомним, показатели госпитализаций больных с COVID-19 превышены в Киеве и 21-й области.

Согласно этим показателям, уровень госпитализаций ниже 60 на 100 тыс. населения фиксируется только в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях. Самый высокий показатель госпитализаций в Хмельницкой - 122,6 на 100 тыс.населения - и Житомирской - 117,9 - областях.