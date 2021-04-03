Пострадавший в результате взрыва газа в доме в Одессе умер в больнице

Из аварийного подъезда дома временно отселены 34 человека.

Пострадавший в результате взрыва газа в доме в Одессе умер в больнице
Фото: ДСНС

Пострадавший в результате взрыва газа в жилом доме в Одессе скончался в больнице.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Еще два человека в больнице - в состоянии средней степени тяжести.

Подразделения ГСЧС эвакуировали 15 человек. Из аварийного подъезда дома временно отселены 34 человека.

"Всего привлекалось 98 человек и 23 единицы техники, из них от ГСЧС 65 человек и 11 единиц техники", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 апреля в 14:39 в Суворовском районе г. Одесса в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением.

В результате взрыва произошло обрушение перекрытия между вторым и третьим этажами и повреждена внешняя стена дома.

22 марта в Одессе во время тушения пожара погиб 48-летний командир отделения 8-й пожарно-спасательной части Сергей Гринько.

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