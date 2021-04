Docudays UA-2021 объявил победителей

18-й Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA объявил победителей и победительниц.

Как сообщает пресс-служба, 2 апреля состоялась онлайн-церемония награждения, которую провели Ангелина Карякина и Максим Щербина.

На Docudays UA состоялись три конкурса - DOCU/МИР, DOCU/УКРАИНА и DOCU/КОРОТКО. Одна из десяти номинированных лент получила награду «RIGHTS NOW!». Ее вручают креативному документальному кино, исследующему современный мир и вносящему значительный вклад в дискуссию о человеческом достоинстве, свободе и равенстве.

Также своего фаворита выбрало студенческое жюри и зрители. Отдельно организаторы фестиваля наградили специальным отличием и призом имени Андрея Матросова две украинские ленты.

Все победители получили награды авторства художника и скульптора Сергея Бородина: прозрачные кубы, внутри каждого из которых настоящий ковер из мультфильмов Анатолия Трубы, а также денежный приз в размере $ 1000. Специальную награду в размере $ 5000 вручил медиапартнер фестиваля Current Time TV.

Главную награду конкурса DOCU/МИР получила лента «Укрощение сада» режиссера Саломе Джоша.

Особое отличие конкурса DOCU/МИР получила лента Элеонор Вебер «И ночи не будет».

Главный приз конкурса DOCU/УКРАИНА получила картина «Земля Ивана» Андрея Лисецкого.

Особое отличие конкурса DOCU/УКРАИНА отдали фильму Семена Мозгового «Соль из Бонневиля».

Фильм «ОКЕАН» Пауля Шойфлера победил в конкурсе DOCU/КОРОТКО.

Особое отличие решили отдать фильму «Белая смерть черного колдуна» Родриго Рибейру.

В номинации «RIGHTS NOW!» правозащитное жюри определило главным победителем фильм «Колумбийская семья» режиссера Тани Воль Серенсен.

Особые отличия «RIGHTS NOW!» получили фильмы «Невидимые» Майи Мартыняк и «Вещи, на которые мы не решаемся» Бруно Сантамарии Раcо.

Картину-победителя выбрала также телевизионная платформа Current Time TV. Ею стала лента «Этот дождь никогда не кончится» режиссера Алины Горловой.

Призом памяти продюсера фестиваля Андрея Матросова организаторы Docudays UA наградили ленту «Май далеко, май хорошо» режиссера Анны Ярошевич.

Особое отличие досталась фильму Ирэны Стеценко «Розы. Фильм-кабаре».

Главный приз студенческого жюри получила картина «Малыш Самди» Паломы Сермон-Дай.

Особые отличия студенческого жюри достались лентам «Соль из Бонневиля» Семена Мозгового и «Невидимые» Майи Мартыняк.

Зрители и зрительницы выбрали своего фаворита: им стал фильм «И ночи не будет» Элеонор Вебер.

В рамках индустриальной секции DOCU/О состоялась презентация украинских документальных полнометражных фильмов на стадии производства/постпроизводства - Ukrainian Doc Preview. Второй год подряд событие стало возможным благодаря сотрудничеству Украинского института и Docudays UA. Пять кинопроектов были представлены отборочному жюри мировых фестивалей и представителям международных фондов, сейлз-компаний и броадкастерам. Победителей Ukrainian Doc Preview года ожидали семь призов.

Награду Current Time TV Post-production Award от Current Time TV для постпродакшена своего фильма получил проект «Экспедиция 49» Алисы Коваленко. Команда ленты получила денежную награду в размере $ 2000.

Награду East Silver Caravan Award от Института документального кино в поддержку распространения ленты на международных кинофестивалях в течение одного года получил фильм «Фрагменты льда» Марии Стояновой.

Sunny Side of the Doc Accreditation Award, а именно - пропуск на один из крупнейших международных рынков Sunny Side of the Doc (Франция), получил проект «Свидетели Флориана» режиссера Алексея Радинского. Команда фильма получила также DAE Membership Award - награду развития талантов от Документальной ассоциации Европы (DAE), которая позволит стать членом ассоциации на год и получить консультации от профессионалов киноиндустрии.

Aлексия Муиньос Руис, заместитель директора Европейской женской аудиовизуальной сети EWA Network, вручила два годовых членства для двух участников проектов - EWA Network Membership Award: Алисе Коваленко, режиссеру фильма «Экспедиция 49» и Любе Кнорозок, продюсеру проекта «Свидетели Флориана».

Ленты из программы фестиваля будут доступны для просмотра на онлайн-платформе Докуспейс еще два дня, до 24:00 4 апреля.