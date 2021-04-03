На Прикарпатье горели остатки нефтепродуктов

Занялись также кустарники на открытой территории.

В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали пожар остатков нефтепродуктов и кустарников на открытой территории.

Об этом сообщили местные чрезвычайники.

"2 апреля в 20:14 в Надвирнянский районный отдел Управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области поступило сообщение о пожаре на открытой территории в селе Пасечная", - говорится в сообщении.

Спасатели установили, что горят остатки пролитых нефтепродуктов, а также кустарники на открытой территории.

Площадь пожара на момент прибытия спасателей составляла 50 м.кв. Благодаря оперативности и профессионализму пожарных в 20:52 пожар был локализован и в 21:01 ликвидирован.

К ликвидации пожара было привлечено 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Напомним, в марте в Закарпатской области спасатели тушили пожар в Долине нарциссов, также горели 1,5 га сухой растительности на землях общего пользования.