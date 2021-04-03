В Киеве зафиксировали еще 2 053 больных ковидом

Умерли 50 человек.

За пятницу, 2 апреля, в Киеве зафиксированы еще 2 053 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил в Телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко.

Из них 1069 женщин в возрасте от 18 до 99 лет, 841 мужчина в возрасте от 18 до 88 лет, 75 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 68 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (812), Деснянском (384) и Голосеевском (195) районах.

Зафиксировано 50 летальных случаев от вируса.

Госпитализированы 240 больных ковидом и 394 - с подозрением на коронавирус и пневмониями.

Преодолели коронавирус 696 киевлян.

Добавим, с начала пандемии в столице ковидом заболели 166 658 человек, умерли - 3 545, выздоровели - 107 484.

Напомним, в Украине за сутки ковидом впервые заболели более 20 тыс. человек, летальных исходов - 396.

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