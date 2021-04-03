Эпидемия коронавируса во Львове: Садовой показал, что происходит в медицинских учреждениях

Эпидемия кооронавируса свирепствует во Львове. В столице Западной Украины резко возросла смертность от легочных осложнений. Так, в марте 2019 года от пневмонии умерло четверо львовян, в марте 2020 - трое, а в марте 2021 - 218 человек.

Такие шокирующие цифры мэр города Андрей Садовый опубликовал в своем Facebook.

"Можно много говорить, просить и объяснять, что COVID-19 - это очень опасно. Можно закрывать ночные клубы и торговые центры. Но, видимо, эти цифры более красноречивые", - пишет мэр в своей публикации.

Он также предполагает, что ситуация была бы еще гораздо страшнее, если бы медицина города вовремя не позаботилась об увеличении количества "ковидных" коек, о кислороде и запасе необходимого оборудования. В комментарии к своей же публикации Андрей Садовой публикует фото с очередью машин скорой помощи, которые выстроились в приемное отделение больницы.

Вскоре после этой публикации Львовский градоначальник сделал еще одну

"Перед выходными хочу еще раз призвать всех беречь себя и своих близких. Наши медики из последних сил помогают больным. Ситуация действительно критическая. Я прошу услышать людей, которые сегодня спасают наши жизни. Мы готовим новые койки, покупаем и настраиваем кислородные станции и концентраторы. но лучше остаться дома и не подвергать себя опасности. Поддержите медиков! ", - обратился Андрей Садовой к горожанам.

В опубликованном им видеосюжете из городской клинической больницы №8 показали битком набитые палаты с больными и медиков, которые буквально сбиваются с ног, спасая человеческие жизни. Врачи, медсестры, санитарки - все работают, как говорится, на разрыв аорты.

"Все медики работают на истощение, работают фактически на энтузиазме", - говорит заведующая кардиологическим отделением Валентина Коваль. "Люди до тех пор, пока сюда не поступают, говорят, что они не верили. Не верили, что может быть так трудно и так плохо", - делится медсестра "ковидного" отделение больницы СМП Марьяна Гузий.

Медики еще раз настоятельно обращаются к львовянам и просят их сидеть дома. А если есть необходимость выйти из дому - соблюдать карантинные требования, которые могут сохранить жизнь и им самим, и тем, кто их окружают.

"Низкий поклон нашим медсестрам и врачам !!! Они действительны герои, каждый день работают в таком аду, береги их, Господи!", "Я буду Богу молиться за врачей и сестер что спасли меня, в декабре была двусторонняя ковидная пневмония, вытащили меня с того света "," Спасибо всем врачам и медицинским работникам !! Вы ангелы небесные .Молюсь вас постоянно .Вы спасли мне жизнь! Здоровья вам и терпения !! "," Андрей, Вы серьезно? призываете? А когда вас призвали в январе соблюдать карантинные мероприятия и запретить народные гуляния, то какие были Ваши призывы тогда ??? "," Дайте медикам зарплату как прокурорам и судьям .... Они тоже решают судьбу ", - написали люди в комментариях к этому видео.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовой действительно изменил свое отношение к эпидемии после того, как беда захлестнула город. Еще накануне католического Рождества он заявлял, что не будет закрывать город для туристов.