Львовского адвоката задержали за подстрекательство обвиняемого к даче взятки судье
Таким образом защитник рассчитывал изменить меру пресечения с содержания под стражей на более мягкую.
Во Львове задержали местного адвоката за подстрекательство к даче взятки.
Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Сейчас адвокату сообщено о подозрении по ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 Уголовного кодекса.
Установлено, что адвокат через посредника подстрекал обвиняемого к даче неправомерной выгоды судьям Стрыйского горрайонного суда Львовской области за изменение меры пресечения с содержания под стражей на более мягкую.
Задержали адвоката при получении 3700 долларов США, средства были изъяты. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, 22 марта Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор судье Межгорского районного суда Закарпатской области Андрею Гайдуру. Его признали виновным во взяточничестве и приговорили к 5 годам лишения свободы.
В феврале 2020 года Гайдура задержали после получения 15 тысяч гривень за удовлетворение гражданского иска физического лица. Деньги нашли в служебном кабинете в картонной коробке из-под пластилина.