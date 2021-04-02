Львовского адвоката задержали за подстрекательство обвиняемого к даче взятки судье

Таким образом защитник рассчитывал изменить меру пресечения с содержания под стражей на более мягкую.

Во Львове задержали местного адвоката за подстрекательство к даче взятки.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Сейчас адвокату сообщено о подозрении по ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 Уголовного кодекса.

Установлено, что адвокат через посредника подстрекал обвиняемого к даче неправомерной выгоды судьям Стрыйского горрайонного суда Львовской области за изменение меры пресечения с содержания под стражей на более мягкую.

Задержали адвоката при получении 3700 долларов США , средства были изъяты. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото: lviv.gp.gov.ua

Фото: lviv.gp.gov.ua

Напомним, 22 марта Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор судье Межгорского районного суда Закарпатской области Андрею Гайдуру. Его признали виновным во взяточничестве и приговорили к 5 годам лишения свободы.

В феврале 2020 года Гайдура задержали после получения 15 тысяч гривень за удовлетворение гражданского иска физического лица. Деньги нашли в служебном кабинете в картонной коробке из-под пластилина.