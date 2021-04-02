Охранники киевского ТЦ огнетушителями разогнали драку у входа

О пострадавших не сообщается.

В Киеве у здания торгового центра произошла драка, участников которой охранники разогнали с помощью огнетушителей.

Об этом сообщает " Киев оперативный"

"Какая-то драка, которую охранники успокаивают огнетушителями", - говорится в подписи к видео.

Уточняется, что драка произошла возле ТЦ "Гулливер".

Другие подробности не известны. О пострадавших не сообщается. Комментариев от правоохранителей не было.

Напомним, ранее в Харькове драка в аптеке переросла в стрельбу, задержали 20 человек.