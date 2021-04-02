Новостей.COM ⇒
2021-04-02
Охранники киевского ТЦ огнетушителями разогнали драку у входа
О пострадавших не сообщается.
Архівне фото
Фото: badnews.org.ru
В Киеве у здания торгового центра произошла драка, участников которой охранники разогнали с помощью огнетушителей.
Об этом сообщает "Киев оперативный"
"Какая-то драка, которую охранники успокаивают огнетушителями", - говорится в подписи к видео.
Уточняется, что драка произошла возле ТЦ "Гулливер".
Другие подробности не известны. О пострадавших не сообщается. Комментариев от правоохранителей не было.
Напомним, ранее в Харькове драка в аптеке переросла в стрельбу, задержали 20 человек.