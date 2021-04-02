Показатель госпитализаций больных с ковидом превышен в Киеве и 21-й области, - Минздрав

Распределение областей по зонам эпидопасности не изменился.

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в Киеве и 21-й области.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.

Согласно им, уровень госпитализаций ниже 60 на 100 тыс. населения только в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях.

Самый высокий показатель госпитализаций в Хмельницкой области - 122,6 на 100 тыс. населения - и в Житомирской - 117,9.

В Киеве этот показатель по состоянию на 1 апреля составил 112,1, в Винницкой - 111,4, Николаевской области - 107,3.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом (при определенном показателе 65%) в Киеве - 83,8%, Житомирской области - 70,9%, Киевской - 68,9%, Львовской - 71,3%, Николаевской - 71,3% и Одесской - 66,3%.

Распределение областей по зонам эпидопасности не изменился. В "красной" зоне находятся Киев , Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черновицкая области. В "желтой", как и раньше, - только Херсонская. Остальные области находятся в "оранжевой" зоне.