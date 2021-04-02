В июне в Одессе в седьмой раз состоится фестиваль классической музыки Оdessa Сlassics

Участие в фестивале этого года принимают пять оркестров.

В июне в Одессе в седьмой раз состоится фестиваль классической музыки Оdessa Сlassics
Фото: Дмитрий Скворцов / Odessa Classics

Со 2 по 11 июня в Одессе в седьмой раз состоится ежегодный международный музыкальный фестиваль Odessa Classics. 2 апреля на пресс-конференции президент Оdessa Сlassics, народный артист Украины Алексей Ботвинов и директор фестиваля Елена Зазуля рассказали о программе фестиваля.

В частности, программой предусмотрены концерты со 2 по 11 июня и еще один специальный - 24 июня. Они будут проходить в Одесском национальном академическом театре оперы и балета (2, 10 и 24 июня) и в Большом зале Одесской областной филармонии (3, 5, 6, 8, 9, 11 июня), а также в Зеленом театре (7 июня) и традиционный open-air - на Потемкинской лестнице (4 июня).

Участие в фестивале этого года принимают пять оркестров: Национальный симфонический оркестр Украины (Киев), Национальный одесский филармонический оркестр, Цюрихский и Брюссельский симфонические оркестры, а открывает фестивальную программу 2 июня Симфонический оркестр Хайфы, который приедет в Одессу в полном составе - это более 60 музыкантов под руководством ведущего израильского композитора и дирижера Беньямина Юсупова.

Среди солистов программы: швейцарская скрипачка Мария Солозобова (сыграет с Симфоническим оркестром Хайфы уникальный концерт Б. Юсупова "Голоса скрипки"), популярный молодой европейский пианист Люка Дебарг (исполнит концерт Моцарта), лучший современный исполнитель немецкой вокальной музыки Маттиас Гёрни (покажет свою культовую интерпретацию цикла Шуберта «Зимний путь»); ведущий пианист Германии Себастьян Кнауэр (представит новый взгляд на творчество Бетховена в фантазии Араша Сафаяна «This is (not) Beethoven» ( «Это (не) Бетховен»)).

Специальный концерт 24 июня даст легендарный пианист современности Евгений Кисин: он впервые выступит в Украине за годы независимости, а на одесской сцене он играл, еще будучи подростком-вундеркиндом.

Отмечается, что 4 июня состоится традиционный бесплатный опен-эйр концерт на Потемкинской лестнице с участием Национального оркестра Украины под управлением Владимира Сиренко. Солист - народный артист Украины Алексей Ботвинов.

В рамках фестиваля будут реализованы еще несколько параллельных проектов. Программа современной украинской музыки включает пять бесплатных для посещения концертов в Зеленом театре и Одесском художественном музее. Будут представлены: проект «Open Opera Ukraine» - «Musica Sacra Ukraine» - партесное измерение »; ансамбль «Alter Ratio» с новой программой музыки украинских композиторов; Антоний Барышевский, Золтан Алмаши, Алексей Петухов, литератор Елена Андрейчикова. А также художественная выставка «Нонконформисты» в Музее западного и восточного искусства (1-23 июня).

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