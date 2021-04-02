В Одессе в результате взрыва газа в жилом доме пострадали пять человек

Спасатели ГСЧС эвакуировали 15 жителей дома.

В городе Одессе в квартире на втором этаже трехэтажного дома произошел взрыв газа. В результате пострадали пять человек.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

"По переулку Хуторской, 6/3, в квартире на втором этаже произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением.

Предварительно пострадали пять человек, из них троих доставили в лечебные учреждения. Спасатели ГСЧС эвакуировали 15 жителей дома.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В здании частично разрушено перекрытие между вторым и третьим этажами и частично разрушен лестничный марш.

В 15:31 пожар был ликвидирован на площади 50 м кв. От ГСЧС привлекалось 65 человек и 11 единиц техники.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Напомним, 22 марта в Одессе во время тушения пожара погиб 48-летний командир отделения 8-й пожарно-спасательной части Сергей Гринько.

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