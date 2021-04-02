Винницкая область усиливает карантин

Локдаун будет действовать с 3 по 12 апреля.

В Винницкой области с 3 апреля усиливают карантинные ограничения, которые будут действовать до 12 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба областной госадминистрации.

"Согласно протоколу внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций №8 от 02.04.2021 года на территории области с 00:00 часов 3 апреля до 00:00 часов 12 апреля 2021 года вводятся усиленные ограничительные противоэпидемические меры" , - говорится в сообщении.

Так, на период усиленного карантина запрещается:

проведение всех массовых развлекательных спортивных, рекламных и других мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без участия зрителей;

проведение культурных массовых мероприятий;

прием посетителей в театрах, концертных организациях, кинотеатрах, других учреждениях культуры и прием посетителей другими субъектами деятельности в сфере культуры;

прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха;

деятельность культовых сооружений и помещений, оборудованных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров здания или помещения;

проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими;

посещение учебных заведений всех типов и форм собственности ее соискателями, в том числе учащимися 1-4 классов учреждений общего среднего образования, кроме соискателей учреждений дошкольного и специального образования.

Руководителям структурных подразделений ОГА, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности рекомендовано установить для работников режим дистанционной (удаленной) работы. Отмечается, что эти рекомендации не касаются учреждений и организаций, оказывающих финансовые, банковские и жилищно-коммунальные услуги, обеспечивающих охрану здоровья, осуществляющих продовольственное обеспечение, энергообеспечение, водоснабжение, связь и коммуникации, обеспечивающие функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны , правопорядка и защиты, объектов критической инфраструктуры.

Вместе с тем, Нацполиции поручено усилить меры контроля за соблюдением ограничений.

"В случаях выявления нарушений деятельности субъектов хозяйствования, которые обслуживают посетителей, временно приостанавливать их деятельность до исправления выявленных нарушений", - отметили в ОГА.

Среди таких нарушений:

отсутствие маркировки для нахождения в очереди с соблюдением дистанции между посетителями не менее 1,5 метра, в т.ч. перед входом в помещение заведения;

необеспечение работников средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными масками или респираторами, закрывающими нос и рот, а также отсутствие надлежащего контроля за их использованием;

обслуживание покупателей без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;

отсутствие обеспечения централизованного сбора использованных средств индивидуальной защиты в отдельные контейнеры (урны).

Напомним, по состоянию на 2 апреля показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в Киеве и 21-й области, в том числе - в Винницкой.