В Харькове произошел взрыв в масляном цехе, есть жертвы

Один работник погиб, другой получил ожоги.

Фото: hk.npu.gov.ua

В пятницу в четыре утра в Харькове произошел взрыв на предприятии, занимавшемся переработкой семян подсолнечника в масло.

Как сообщает областное управление ГСЧС, в результате взрыва погиб работник 1997 г.р., еще один 38-летний мужчина получил ожоги лица и был доставлен в ожоговый центр Харькова.

По данным спасателей, взорвался один из резервуаров, в результате чего металлический ангар, где он находился, был полностью разрушен. Пожарные, приехавшие на место происшествия, погасили обломки и остатки оборудования примерно через полтора часа после получения сообщения о взрыве.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Пресс-служба полиции в свою очередь сообщила, что в масляном цеха использовали гексан, а взорвался промышленный масличный пресс.

На территории цеха в момент взрыва находилось пять работников.

Полиция расследует взрыв по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

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