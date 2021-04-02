В Киеве за сутки госпитализировали больше всего больных с ковидом с начала пандемии

За прошедшие сутки в столице госпитализировали 189 пациентов с коронавирусной болезнью и 546 с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть всего в стационары медучреждений за сутки попали 735 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество больных COVID, госпитализированных и летальных случаев не уменьшается. 1164 инфицированных обнаружили в городе за прошедшие сутки, умерли 46 человек - 25 женщин и 21 мужчина. Госпитализировали 189 больных коронавирусом - это самое большое количество за весь период пандемии", - сказал он во время брифинга.

По словам Кличко, растет не только число госпитализированных пациентов, но и количество больных в тяжелом состоянии и тех, кто нуждается в кислородной поддержке.

Сейчас в стационарах медучреждений Киева лечатся 4532 больных коронавирусом, 40 из них дети. 3116 пациентов находятся в тяжелом состоянии, кислородную поддержку получают 3708 человек, 60 больных - под аппаратами ИВЛ.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях Киева составляет почти 81%.

В то же время за прошедшие сутки поборол коронавирус 571 житель столицы.

Больше всего новых случаев ковида 1 апреля обнаружили в Оболонском (180), Дарницком (160) и Днепровском (150) районах.

С начала пандемии в столице зафиксировано 164 605 случаев коронавирусной болезни, из них 3 495 - летальные. Выздоровели от ковида 106 788 киевлян.

Напомним, с понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.