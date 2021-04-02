В Бельгии полиция применила слезоточивый газ и водометы против людей, которые пришли на фейковую вечеринку

Около 2000 брюссельцев собрались в парке, чтобы повеселиться на мероприятии, которое на самом деле никто не организовывал.

Фото: Скриншот видео Reuters

В Бельгии правоохранители применили слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать молодежь в брюссельском парке. Около 2000 человек пришли на анонсированную вечеринку, которая на самом деле оказалась первоапрельской шуткой.

Местные СМИ оценили количество участников намного выше, чем полиция, в 5000 человек, пишет Reuters. Вечеринка La Boom была анонсирована в парке Буа-де-ла-Камбре, несмотря на локдаун.

Организаторы мероприятия еще за несколько дней сообщили в соцсетях, что запланированное мероприятие - шутка, и оно не состоится, однако люди все равно собрались.

Фото: Скриншот видео Reuters

Часть из тех, кто собрался, не хотели уходить, скандировали "свобода" и бросали в грузовики полиции с водометами камни и бутылки.

"Мы все в депрессии. Через две недели мне исполнится 18, мы хотим пользоваться нашей молодостью", - сообщил один из участников "вечеринки", студент Амели.

Он добавил, что пришел в парк "не досаждать полиции, а показать, что у нас тоже есть жизнь, и мы хотим наслаждаться ею".

Репортер Reuters свидетельствует, что два человека были ранены в столкновениях со стражами порядка, включая женщину, которую лягнул полицейский конь. Полиция сообщила, что со стороны правоохранителей ранены три человека. Арестованы четверо человек.

Фото: Скриншот видео Reuters

Анонс вечеринки был размещен в Facebook в марте. Организаторы обещали DJ, певца Келвина Гарриса и группу Daft Pank. На прошлой неделе Бельгия вошла в свой третий локдаун, запрещены собрания группами более четырех человек.

Мэр Брюсселя Филипп Клоуз сказал, что понимает желание людей получить немного свежего воздуха, но такие собрания неприемлемы.

Напомним, что в марте в Германии полиция разогнала антикарантинные протесты. В Дрездене, несмотря на судебный запрет демонстрации, на акцию вышли несколько сотен протестующих. Правоохранители несколько раз призывали толпу разойтись, но в ответ раздавались возгласы: "Пандемия уже прошла!".