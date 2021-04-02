В Бельгии полиция применила слезоточивый газ и водометы против людей, которые пришли на фейковую вечеринку

Около 2000 брюссельцев собрались в парке, чтобы повеселиться на мероприятии, которое на самом деле никто не организовывал.

Фото: Скриншот видео Reuters

В Бельгии правоохранители применили слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать молодежь в брюссельском парке. Около 2000 человек пришли на анонсированную вечеринку, которая на самом деле оказалась первоапрельской шуткой.

Местные СМИ оценили количество участников намного выше, чем полиция, в 5000 человек, пишет Reuters. Вечеринка La Boom была анонсирована в парке Буа-де-ла-Камбре, несмотря на локдаун.

Организаторы мероприятия еще за несколько дней сообщили в соцсетях, что запланированное мероприятие - шутка, и оно не состоится, однако люди все равно собрались.

Фото: Скриншот видео Reuters

Часть из тех, кто собрался, не хотели уходить, скандировали "свобода" и бросали в грузовики полиции с водометами камни и бутылки.

"Мы все в депрессии. Через две недели мне исполнится 18, мы хотим пользоваться нашей молодостью", - сообщил один из участников "вечеринки", студент Амели.

Он добавил, что пришел в парк "не досаждать полиции, а показать, что у нас тоже есть жизнь, и мы хотим наслаждаться ею".

Репортер Reuters свидетельствует, что два человека были ранены в столкновениях со стражами порядка, включая женщину, которую лягнул полицейский конь. Полиция сообщила, что со стороны правоохранителей ранены три человека. Арестованы четверо человек.

Фото: Скриншот видео Reuters

Анонс вечеринки был размещен в Facebook в марте. Организаторы обещали DJ, певца Келвина Гарриса и группу Daft Pank. На прошлой неделе Бельгия вошла в свой третий локдаун, запрещены собрания группами более четырех человек.

Мэр Брюсселя Филипп Клоуз сказал, что понимает желание людей получить немного свежего воздуха, но такие собрания неприемлемы.

Напомним, что в марте в Германии полиция разогнала антикарантинные протесты. В Дрездене, несмотря на судебный запрет демонстрации, на акцию вышли несколько сотен протестующих. Правоохранители несколько раз призывали толпу разойтись, но в ответ раздавались возгласы: "Пандемия уже прошла!".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Чешский миллиардер Келлнер погиб в авиакатастрофе на АляскеЧешский миллиардер Келлнер погиб в авиакатастрофе на Аляске
В Киеве ковидом заболели еще 347 человекВ Киеве ковидом заболели еще 347 человек
На Прикарпатье крестьянин подстрелил двух мужчин, которые ночью рубили лесНа Прикарпатье крестьянин подстрелил двух мужчин, которые ночью рубили лес
В Киеве воздух признан одним из самых грязных в миреВ Киеве воздух признан одним из самых грязных в мире
В Киеве из-за прорыва теплосети образовался гейзер высотой в несколько этажейВ Киеве из-за прорыва теплосети образовался гейзер высотой в несколько этажей
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция Киева получила письмо о якобы минировании всех больницПолиция Киева получила письмо о якобы минировании всех больниц
На Полтавщине полиция изъяла наркотиков на 3 млн, оружие и около 200 тыс. гривен наличныхНа Полтавщине полиция изъяла наркотиков на 3 млн, оружие и около 200 тыс. гривен наличных
Полиция заявила о задержании банды спортсменов-грабителей во главе с чемпионом мира по кикбоксингуПолиция заявила о задержании банды спортсменов-грабителей во главе с чемпионом мира по кикбоксингу
На Прикарпатье крестьянин подстрелил двух мужчин, которые ночью рубили лесНа Прикарпатье крестьянин подстрелил двух мужчин, которые ночью рубили лес
Университет Южной Калифорнии сделает наибольшую выплату в истории исков против вузов в СШАУниверситет Южной Калифорнии сделает наибольшую выплату в истории исков против вузов в США
На Полтавщине полиция ищет вооруженного мужчину, который ограбил магазин автозаправкиНа Полтавщине полиция ищет вооруженного мужчину, который ограбил магазин автозаправки
Полиция задержала в Киеве 20-летнего наркодилера с кокаином на 400 тыс. грнПолиция задержала в Киеве 20-летнего наркодилера с кокаином на 400 тыс. грн
В Киеве заработали 86 стационарных пунктов вакцинации против коронавирусаВ Киеве заработали 86 стационарных пунктов вакцинации против коронавируса
Маски на улицах нужны только там, где много людей, - заместитель главы КГГАМаски на улицах нужны только там, где много людей, - заместитель главы КГГА
На Киевщине разоблачили группу лиц, незаконно удерживавших людей в "реабилитационном центре"На Киевщине разоблачили группу лиц, незаконно удерживавших людей в "реабилитационном центре"
Последние новости
Подгружаем последние новости