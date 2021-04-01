За стрельбу в Броварах будут судить 15 человек во главе с криминальным авторитетом

Их обвиняют в бандитизме, покушении на умышленное убийство и незаконном обращении с оружием.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении 15 участников банды, принимавшей участие в стрельбе во время попыток перераспределения маршрутов междугородного пассажирского сообщения в городе Бровары Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, в мае 2020 года местные предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками, обратились к криминальному авторитету, ранее неоднократно судимому за совершение жестоких насильственных преступлений, с просьбой за денежное вознаграждение решить вопрос об устранении любым способом конкуренции в осуществлении перевозок по маршруту г. Бровары - метро Лесная г. Киев . Имея преступный опыт и авторитет в криминальной среде, он организовал банду, члены которой устроили стрельбу в жилом квартале Броваров с нелегальными перевозчиками из Винницкой области)", - сказано в сообщении.

По данным ОГП, пятнадцать человек обвиняют в бандитизме, законченном покушении на умышленное убийство и незаконном обращении с оружием (ст. 257, ч. 2 ст. 15, пп. 1, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).