Коронавирус у детей стал протекать тяжелее: в Харькове в больнице много детей с таким диагнозом

Коронавирус у детей стал протекать гораздо тяжелее, чем раньше. Так, сейчас в харьковской областной детской инфекционной больнице на лечении находится 70 детей, у которых диагностировано это заболевание. Причем четверо детей – в очень тяжелом состоянии.

Медики бьют в набат: если раньше коронавирус у детей протекал легко и без проблем, то теперь все чаще медики фиксируют тяжелое течение болезни у несовершеннолетних. Так, среди семи десятков юных пациентов харьковской инфекционной больницы, четверо – в очень тяжелом состоянии.

"На сегодняшний день в отделении интенсивной терапии находится четверо детей. Двое - на искусственной вентиляции легких, двое - на увлажненном кислороде. Дети тяжелые, очень даже тяжелые", - говорит директор Харьковской областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар.

К сожалению, в Харькове в детской инфекционке в течение недели уже умерло двое детей. Скончался 11-летний мальчик, у которого коронавирус был осложнен тяжелой формой герпесвирусной инфекции. А затем удар от коронавируса не перенес двухмесячный малыш, у которого был порок сердца.

Коронавирус в детской среде стал более агрессивным, чем был до этого, с тревогой констатируют медики. Если ранее дети легко и почти бессимптомно переносили это заболевание, то сейчас стали болеть им все тяжелее и выздоравливают все медленнее.