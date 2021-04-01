Двое киевлян получили уголовное дело за справление нужды на автомобиль полиции
Один из хулиганов выложил видео в личном инстаграме.
Двое киевлян получили уголовное дело после того, как выложили в публичный доступ в Instagram видео со справлением нужды на автомобиль полиции.
Как сообщается на сайте ГУ ЧП в Киеве, видео появилось 30 марта.
"Работники полиции как раз находились неподалеку на вызове. В то время молодой человек, выражаясь нецензурной бранью, проводил видеосъемку инцидента, как его товарищ справлял естественную потребность на припаркованный служебный автомобиль", - говорится в сообщении.
На следующий день дерзких хулиганов установили - ими оказались киевляне 1997 и 1994 рождения. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности.
Автомобиль с подозреваемыми остановили в Деснянском районе Киева. Водитель находился за рулем с признаками наркотического опьянения, поэтому на него патрульные составили административный протокол по ст. 130 КУоАП.
После этого их задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса для оформления подозрения по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.
Они признали свою вину, сказали, что видео сняли в состоянии алкогольного опьянения, и пообещали, что такого больше не повторится.