В Николаеве полицейские освободили киевлянина, которого три года держали в плену ради квартиры

Во время следственных действий был найден еще один киевлянин, которого, вероятно, также насильно удерживали в доме.

В Николаеве полицейские задержали группу злоумышленников, которые незаконно лишили свободы и удерживали киевлянина, чтобы завладеть его квартирой.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что потерпевший находился в списках без вести пропавших лиц с 2017 года.

"Мы получили оперативную информацию о местонахождении разыскиваемого в Николаеве. Во время следственных действий в помещении злоумышленников обнаружили 52-летнего потерпевшего, а также 49-летнего киевлянина, которого, вероятно, также насильно удерживали в доме. Трех правонарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это - уроженцы Николаевщины и Запорожья 1958, 1974, 1969 годов рождения", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Фигурантов доставили в Шевченковское управление полиции Киева для проведения следственных действий. Сейчас следователи готовят им сообщения о подозрении.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

"В ходе неотложных следственных действий к нам обратилась еще одна гражданка, которая сообщила, что эти же люди мошенническим путем завладели ее домом, а саму женщину поселили в частный дом одного из сел Николаевской области. Сейчас мы проверяем причастность преступной группы к этой мошеннической схеме и к аналогичным преступлениям на территории Украины", - добавил Крищенко.