Монатик в свой день рождения выпустил новый клип - Monatik

Дмитрий Монатик даже в свой день рождения не забывает своих поклонников и делает им подарки. В день своего 35-летия артист выпустил новую музыкальную работу на песню "ресницы безопасности". В ролике украинский певец показал все, чего достиг до своего юбилея.

Монатик именинник: 35-летие певец отметил выпуском нового клипа

На YouTube появилась новая работа успешного украинского исполнителя, который прошел огонь и воду, получил множество отказов от известных артистов, но добился своего. Сегодня он - одна из самых ярких звездочек отечественного музыкального Олимпа. В музыкальном видео, которое Дмитрий Монатик выпустил в день своего 35-летия, он показал все, чего добился к этому дню.

"Ковид изменил наши жизни ... и воспоминания изменил... обострил их...прямо под ресницы безопасности..." - отметил в публикации Monatik.

Видеоработа «ресницы безопасности» является саундтреком к документальному фильму «Вечно танцующии? человек».

Поклонники массово присоединились к поздравлениям любимого артиста. Домочадцы также уже успели поздравить звезду. Супруга Дмитрия Монатика написала в Инстаграм:

"С днем рождения,любимый. Как же я счастлива ,что наши судьбы соединились в одну, с Новым годом жизни,Гений Современности".

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Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik)

Монатик именинник: 35-летие певец отметил выпуском нового клипа


Напомним, Монатик показал редкие архивные фото с младшим сыном.


Анастасия Березовская, Тудей

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