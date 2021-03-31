Прокуратура направила в суд обвинительный акт по киевлянину, который побил Балуха

Киевская прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который нанес телесные повреждения бывшему политзаключенному, крымчанину Владимиру Балуху.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

"Как установило следствие, между потерпевшим и подозреваемым возник словесный конфликт, в ходе которого последний нанес В. Балуху телесные повреждения, с которыми тот был госпитализирован в КГКБ СМП. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что полученные пострадавшим телесные повреждения относятся к тяжелым телесным повреждениям, опасным для жизни в момент причинения", - говорится в сообщении.

В настоящее время обвинительный акт по ч. 1 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение) направлен в Днепровский районный суд Киева для рассмотрения по существу. За совершенное мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 8 сентября прошлого года Балуха нашли избитым в столичном Гидропарке. У него была сломана рука и ключица. Офис президента заявил, что "крайне обеспокоен информацией о нападении на бывшего политзаключенного" и требует от Нацполиции быстрого и полного расследования этого преступления.

Позже в Нацполиции рассказали о деталях избиения Балуха. На 14 сентября его состояние оставалось стабильно тяжелым. 16 сентября стало известно, что Балух приходил в себя и пытался снять повязку с головы. Поэтому врачи ввели его в состояние медикаментозной комы.

Свидетель по делу, которая, собственно, и нашла Балуха окровавленным, рассказала, что он был трезв. Женщина говорит, обратила внимание на его вышиванку и сразу поняла, что это не бомж, а человек, который стал жертвой преступления. Повреждения на голове, по ее словам, не похожи на рану от падения с небольшой высоты.

18 сентября полиция задержала подозреваемого в избиении бывшего политзаключенного, на следующий день суд арестовал его. Подозреваемый - 32-летний житель Киевщины, безработный, полностью признает свою вину, отказался от адвоката. По его словам, конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве.

22 октября прошлого года Балуха выписали из больницы.

Владимир Балух - крымчанин, после оккупации полуострова он публично высказывался о том, что включение полуострова в состав РоSSии является незаконным. В знак протеста в марте 2014 года он вывесил государственный флаг Украины на крыше своего дома. После этого оккупационная власть полуострова начала его преследовать.