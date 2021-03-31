В Киеве разворачивают дополнительные койко-места для лечения ковидных больных

По словам мэра, ведомственные больницы МОЗ и Национальной академии медицинских наук, где есть и койки, и медперсонал, до сих пор не принимают больных COVID-19.

В Киеве разворачивают дополнительные койко-места для лечения ковидных больных
Фото: kiev.klichko.org

Столичная власть продолжает увеличивать количество койкомест для ковидных больных, чтобы спасти жизни людей. Об этом Виталий Кличко рассказал во время онлайн-брифинга.

«Мы сегодня делаем все возможное, чтобы не допустить коллапса медицинской системы. Поэтому постоянно увеличиваем количество коек для пациентов с коронавирусом. На сегодня в Киеве 6169 коек для лечения больных COVID-19. На этой неделе столица начала разворачивать еще 236 коек. Всего с начала новой волны заболевания мы подготовили почти 1100 коек», - заявил мэр столицы.

Он отметил, что в целом ковидних больных принимают 30 медучреждений столицы, но не ведомственные больницы МОЗ и НАНУ.

«Что касается других медучреждений - ведомственных больниц МОЗ и Национальной академии медицинских наук, где есть и койки, и медперсонал, - то, несмотря на наши неоднократные обращения, там до сих пор не принимают больных COVID-19 киевлян», - отметил Виталий Кличко.

Мэр столицы в очередной раз призвал киевлян беречь себя и не нарушать карантин, ведь динамика роста заболеваемости угрожающая.

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