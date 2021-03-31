Отопление в Киеве начнут отключать 5 апреля
Синоптики прогнозируют установление теплой погоды.
В Киеве начнут отключать отопление в жилых домах с 5 апреля.
Об этом на брифинге в среду сказал мэр столицы Виталий Кличко.
"Пришли более теплые дни, вчера было солнце - по-настоящему весенняя погода. И хотел бы сообщить, что с 5 апреля столица начнет процесс отключения отопления в жилых домах", - сказал Кличко.
Процесс отключения тепла может занять около пяти дней.
По словам Кличко, с этой недели среднесуточная температура будет выше 8 градусов - это пороговое значение, после которого можно выключать отопление. Кроме того, раннее отключение тепла позволит сэкономить на коммунальных платежах, добавил мэр.
Больницы, садики и школы пока не будут отключать от отопления.
Напомним, что отопительный сезон в Киеве начался 16 октября.