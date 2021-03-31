Отопление в Киеве начнут отключать 5 апреля

В Киеве начнут отключать отопление в жилых домах с 5 апреля.

Об этом на брифинге в среду сказал мэр столицы Виталий Кличко.

"Пришли более теплые дни, вчера было солнце - по-настоящему весенняя погода. И хотел бы сообщить, что с 5 апреля столица начнет процесс отключения отопления в жилых домах", - сказал Кличко.

Процесс отключения тепла может занять около пяти дней.

По словам Кличко, с этой недели среднесуточная температура будет выше 8 градусов - это пороговое значение, после которого можно выключать отопление. Кроме того, раннее отключение тепла позволит сэкономить на коммунальных платежах, добавил мэр.

Больницы, садики и школы пока не будут отключать от отопления.