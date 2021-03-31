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2021-03-31
Тина Кароль назвала дату выхода новой песни
Тина Кароль анонсировала еще одну премьеру. Совсем скоро свет увидит новая композиция артистки, которая получила очень милозвучное название «Красиво». Также звезда похвасталась своей безупречной внешностью без макияжа.
В личном аккаунте в Инстаграм Тина Кароль опубликовала тизер предстоящего трека, который поклонники с первых нот окрестили хитом. В ролике можно услышать незначительную часть мелодии новой песни артистки.
«В тебе все сводит меня с ума красиво. 2 апреля на стриминговых площадках при поддержке 1+1, канал «Украина» и ХитFM… Мы начинаем новую ЭРУ ВЫСОКОГО СТИЛЯ», - отметила в публикации успешная украинская исполнительница.
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Напомним, Тина Кароль призналась, как ей удается многие годы контролировать свой вес.
Анастасия Березовская, Тудей