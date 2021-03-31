Тина Кароль назвала дату выхода новой песни

Тина Кароль анонсировала еще одну премьеру. Совсем скоро свет увидит новая композиция артистки, которая получила очень милозвучное название «Красиво». Также звезда похвасталась своей безупречной внешностью без макияжа.

Тина Кароль без макияжа анонсировала выход новой песни

В личном аккаунте в Инстаграм Тина Кароль опубликовала тизер предстоящего трека, который поклонники с первых нот окрестили хитом. В ролике можно услышать незначительную часть мелодии новой песни артистки.

«В тебе все сводит меня с ума красиво. 2 апреля на стриминговых площадках при поддержке 1+1, канал «Украина» и ХитFM… Мы начинаем новую ЭРУ ВЫСОКОГО СТИЛЯ», - отметила в публикации успешная украинская исполнительница.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Напомним, Тина Кароль призналась, как ей удается многие годы контролировать свой вес.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Чешский миллиардер Келлнер погиб в авиакатастрофе на АляскеЧешский миллиардер Келлнер погиб в авиакатастрофе на Аляске
В Киеве ковидом заболели еще 347 человекВ Киеве ковидом заболели еще 347 человек
На Прикарпатье крестьянин подстрелил двух мужчин, которые ночью рубили лесНа Прикарпатье крестьянин подстрелил двух мужчин, которые ночью рубили лес
В Киеве воздух признан одним из самых грязных в миреВ Киеве воздух признан одним из самых грязных в мире
В Киеве из-за прорыва теплосети образовался гейзер высотой в несколько этажейВ Киеве из-за прорыва теплосети образовался гейзер высотой в несколько этажей
Блок рекламы


Похожие новости
Александр Пономарев рассказал, почему не пишет новые песниАлександр Пономарев рассказал, почему не пишет новые песни
Тина Кароль и Дан Балан снова окажутся вместе на шоу «Голос країни»Тина Кароль и Дан Балан снова окажутся вместе на шоу «Голос країни»
Слава Каминская назвала дату выхода сольной песниСлава Каминская назвала дату выхода сольной песни
В массовой гибели птиц в "Аскании-Новой" не нашлось виновныхВ массовой гибели птиц в "Аскании-Новой" не нашлось виновных
Одесская область по индикаторным показателям попала в "красную зону" карантинаОдесская область по индикаторным показателям попала в "красную зону" карантина
Тина Кароль сообщила поклонникам печальные новости об отмене концертовТина Кароль сообщила поклонникам печальные новости об отмене концертов
Тина Тернер ушла со сцены из-за проблем со здоровьемТина Тернер ушла со сцены из-за проблем со здоровьем
Полиция проверяет "Буковель" на нарушение карантина, - СМИПолиция проверяет "Буковель" на нарушение карантина, - СМИ
Тина Кароль в образе Джессики Рэббит обескуражила новым соблазнительным фотоТина Кароль в образе Джессики Рэббит обескуражила новым соблазнительным фото
Тина Кароль попала в престижный рейтинг ста самых успешных женщин УкраиныТина Кароль попала в престижный рейтинг ста самых успешных женщин Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости