В Летичеве мать прыгнула за ребенком, упавшим в 17-метровый колодец, оба выжили

Девочка сломала ногу, ее госпитализировали. Женщина не пострадала.

Фото: facebook.com/DSNSKHM

В Летичеве Хмельницкой области бойцы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли мать и 5-летнего ребенка из 17-метрового колодца, в котором не было воды.

Об этом сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС.

Отмечается, что сообщение о том, что на улице Гончарная в пгт Летичев в колодец упал 5-ти летний ребенок и его мать, поступило в службу спасения "101" 30 марта в 16:55.

На место происшествия немедленно направились спасатели 15 Государственной пожарно-спасательной части. Бойцы ГСЧС с помощью спасательной веревки спустились в колодец, откуда сначала достали девочку и передали ее медикам, потом вытащили женщину.

Фото: facebook.com/DSNSKHM

Фото: facebook.com/DSNSKHM

Фото: facebook.com/DSNSKHM

В результате инцидента ребенок получил перелом ноги, мать не пострадала. Травмированную девочку забрали медики для дальнейшего обследования.

По словам женщины, ее ребенок случайно попал в аварийный колодец. Увидев это, она немедленно бросилась за девочкой. К счастью, оба остались живы.

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