В Подмосковье мужчина забаррикадировался в коттеджном городке и открыл огонь по силовикам

По предварительной информации, у него могли быть заложники.

В коттеджном поселке "Новые Вешки" под Москвой мужчина забаррикадировался в доме, обстрелял сотрудников правоохранительных органов и бросил в них две гранаты. По сообщению СМИ , он задержан, передает Русская служба Би-би-си.

Представитель управления МВД по Московской области сообщила, что сотрудники полиции и ФСБ прибыли в частный дом в поселке, расположенном рядом с Мытищи, для проверки информации о причастности мужчины, 1960 года рождения, к незаконному обороту оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок.

В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты.

Агентство Интерфакс со ссылкой на свой источник передает, что мужчина задержан, никто не пострадал.

Ранее СМИ сообщали, что житель коттеджного поселка под Мытищи забаррикадировался в своем доме и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Со стрелком начали вести переговоры.

По неподтвержденной информации, в заложниках у стрелка могли быть три человека - его родственники. "Мужчина отпустил внука с дочерью. Однако в заложниках у него еще остается мужчина. По предварительным данным - гражданский муж дочери", - сообщали информированные источники.

По данным собеседника агентства, человек в прошлом мог иметь отношение к двум частным охранным предприятиям и обладать большим арсеналом незарегистрированного оружия, включая гранаты.

Как сообщалось, в Мариуполе мужчина захватил заложников и угрожал взорвать отделение банка.