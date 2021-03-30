В Измаиле двое подростков 12 и 13 лет избили до смерти бездомного

Полиция Измаила задержала по подозрению в жестоком убийстве двух подростков 12 и 13 лет.

Об этом сообщается на сайте полиции.

28 марта около памятника морякам в Измаиле нашли мертвым 58-летнего мужчину. У него обнаружили многочисленные переломы ребер и политравму.

На следующий день по горячим следам задержали двух подростков, состоящих на учете службы по делам детей и ранее попадавших в поле зрения полиции за кражи.

Они признались, что забили мужчину до смерти. По их словам, с мужчиной они поссорились из-за булочки, которую тот не захотел для них попросить у людей. Бездомного заманили к озеру, где били ногами и палками, пока тот не умер.

Фото: od.npu.gov.ua

Событие квалифицировали по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. Но поскольку подозреваемые не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, им угрожают только меры исправительного характера.

До решения суда их предполагают держать в приемнике-распределителе для несовершеннолетних, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.