В Измаиле двое подростков 12 и 13 лет избили до смерти бездомного
Они не достигли возраста уголовной ответственности.
Полиция Измаила задержала по подозрению в жестоком убийстве двух подростков 12 и 13 лет.
Об этом сообщается на сайте полиции.
28 марта около памятника морякам в Измаиле нашли мертвым 58-летнего мужчину. У него обнаружили многочисленные переломы ребер и политравму.
На следующий день по горячим следам задержали двух подростков, состоящих на учете службы по делам детей и ранее попадавших в поле зрения полиции за кражи.
Они признались, что забили мужчину до смерти. По их словам, с мужчиной они поссорились из-за булочки, которую тот не захотел для них попросить у людей. Бездомного заманили к озеру, где били ногами и палками, пока тот не умер.
Событие квалифицировали по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. Но поскольку подозреваемые не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, им угрожают только меры исправительного характера.
До решения суда их предполагают держать в приемнике-распределителе для несовершеннолетних, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.
Напомним, что осенью 2020 года в Киеве задержали группу лиц, которые пытали бездомных и снимали свои действия на видео.