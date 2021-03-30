За сутки в Украине зафиксировали 10 533 новых случая ковиду

Госпитализированы - 2 597 человек.

За сутки в Украине зафиксировали 10 533 новых случая ковиду
Фото: МОЗ

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 10 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 367 детей и 250 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2 597 человек. 286 пациентов умерли. Выздоровели - 3576 человек. За сутки было проведено 96 947 тестирований, в частности, методом ПЦР - 50 836, методом ИФА - 19 130, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 981.

За все время пандемии в Украине заболели 1 662 942 человека, выздоровели - 1 307 076 человек. От осложнений умерли 32 418 человек. Всего было проведено 8 058 263 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.

14 433 человека привиты против COVID-19 за сутки 29 марта 2021 года в Украине, из них получили 1 дозу - 14 432 лица, завершил вакцинацию (получил 2 дозы) - 1 человек.

212 898 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 212 896 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • г. Киев - 1422 случая / 1740 прививок;
  • Винницкая область - 426 случаев / 640 прививок;
  • Волынская область - 232 случая / 370 прививок;
  • Днепропетровская область - 464 случая / 1290 прививок;
  • Донецкая область - 503 случая / 580 прививок;
  • Житомирская область - 169 случаев / 700 прививок;
  • Закарпатская - 187 случаев / 440 прививок;
  • Запорожская область - 205 случаев / 670 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 297 случаев / 415 прививок;
  • Киевская область - 934 случая / 550 прививок;
  • Кировоградская область - 59 случаев / 420 прививок;
  • Луганская область - 220 случаев / 330 прививок;
  • Львовская область - 961 случай / 728 прививок;
  • Николаевская область - 287 случаев / 330 прививок;
  • Одесская область - 721 случай / 310 прививок;
  • Полтавская область - 490 случаев / 840 прививок;
  • Ровенская область - 335 случаев / 520 прививок;
  • Сумская область - 215 случаев / 540 прививок;
  • Тернопольская область - 281 случай / 440 прививок;
  • Харьковская область - 762 случая / 380 прививок;
  • Херсонская область - 69 случаев / 350 прививок;
  • Хмельницкая область - 511 случаев / 430 прививок;
  • Черкасская область - 280 случаев / 800 прививок;
  • Черновицкая область - 286 случаев / 380 прививок;
  • Черниговская область - 217 случаев / 240 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на 29 марта 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 371 406 человек.

Напомним, в Украине по состоянию на конец марта занято 59% коек для больных коронавирусом. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

27 марта Минздрав уменьшил количество "красных" регионов в с 13 до 10.

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