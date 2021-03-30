Мобильный госпиталь для больных ковидом в Богородчанах начали сворачивать

Палатки отправят в регион с большей вспышкой.

Мобильный госпиталь для больных ковидом в Богородчанах начали сворачивать
Фото: if.dsns.gov.ua

Мобильный госпиталь для больных ковидом в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области, который развернули в конце февраля, прекратил работу из-за уменьшения заболеваемости.

"Мобильный госпиталь начинают сворачивать. Сейчас работают бригады", - рассказал "Укринформу" главный врач Богородчанской центральной больницы Иван Коляджин.

По его словам, неделю назад медики перевели в лечебный корпус Богородчанской больницы последнего пациента из мобильного госпиталя.

Сейчас в больнице развернуты 250 койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией. На лечении находятся 100 больных.

"Больные поступают с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Если осенью их лечение продолжалось 10-12 дней, то теперь 18-25 дней", - сказал врач.

Напомним, что за последние сутки в Ивано-Франковской области зарегистрировали менее 300 новых случаев коронавирусной болезни, в том числе в Богородчанском районе - только один.

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