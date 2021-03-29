Чешский миллиардер Келлнер погиб в авиакатастрофе на Аляске

По данным СМИ, вертолет разбился после вылета на экскурсию.

Самый богатый человек Чехии, основатель и владелец компании PPF Group миллиардер Петр Келлнер погиб в результате крушения вертолета на Аляске.

Как заявили в PPF, в результате аварии погибли пять человек, передает Reuters.

Вертолет разбился в субботу, 27 марта, однако сообщение о катастрофе поступило только в понедельник. О ее причинах информации пока нет, расследование продолжается.

Как сообщает Alaskasnewssource, вертолет разбился в районе ледника Кник. Спасатели обнаружили выжившего и пятерых погибших, среди которых Келлнер.

Известно, что кроме Келлнера погиб еще один гражданин Чехии Бенжамен Ларош, два гида и пилот.

По данным СМИ , вертолет разбился после вылета на экскурсию из местного горнолыжного курорта Tordrillo Mountain Lodge.

Петр Келлнер - основатель и главный акционер PPF Group. В 2008 году он владел 80% акций сети магазинов "Эльдорадо". Forbes оценивает его состояние в 17,5 млрд долларов.

Напомним, ранее в марте во Франции в результате катастрофы вертолета погиб политик и миллиардер Оливье Дассо.