На Прикарпатье крестьянин подстрелил двух мужчин, которые ночью рубили лес

Полиция Ивано-Франковской области задержала 51-летнего жителя Яблоновской общины, который, как считают следователи, ранил из огнестрельного оружия двух мужчин.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Фото: facebook.com/frankivsk.police

Ночью 27 марта в Косовскую центральную районную больницу привезли двух жителей района с огнестрельными ранениями. Выяснилось, что они были ранены в лесу между селами Стопчатов и Уторопы, где они рубили деревья.

"Ночью двое мужчин осуществляли порубку деревьев. Когда последние загружали древесину на подводу, к ним подошел неизвестный и совершил несколько выстрелов в их сторону. Пострадавшие пытались скрыться с места происшествия, но злоумышленник их догнал и совершил еще несколько выстрелов. В результате 37-летний и 39-летний жители Косовщины получили огнестрельные ранения, а правонарушитель с места происшествия ушел", - говорится в сообщении.

Полицейские разыскали и задержали мужчину, которого считают нападающим. Ему сообщили подозрение по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса - хулиганство.

С места происшествия полицейские изъяли патрон и гильзу и другие вещественные доказательства и направили все на экспертизу.

Раненых мужчин также проверят на наличие разрешительных документов на вырубку деревьев.