Количество смертей от коронавируса в Мексике оказалось на 60% выше

Новые цифры смертности получили после анализа "избыточных смертей" и анализа свидетельств о смерти.

Количество смертей от коронавируса в Мексике оказалось на 60% выше
Фото: ЕРА/UPG

Мексика опубликовала пересмотренные данные, согласно которым число смертей от коронавируса в стране на 60% выше, чем сообщалось ранее. Сейчас считается, что более 321 тысячи людей умерло от Covid-19 в стране, хотя еще несколько дней назад количество жертв оценивали в 200 тысяч, передает ВВС.

Согласно пересмотренным данным, Мексика занимает второе место в мире по количеству смертей от коронавируса после США, где умерли 549 тысяч человек. Мексика также обогнала Бразилию, где количество жертв - 310 тысяч.

Эксперты давно предупреждали, что истинное число погибших от ковида в Мексике, вероятно, намного выше из-за того, что в стране не хватает тестов. Также считается, что нехватка коек для интенсивной терапии во многих штатах привела к тому, что большое количество людей умерло прямо в своих домах.

Новые цифры смертности получили после анализа "избыточных смертей" и анализа свидетельств о смерти.

Президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора критикуют за его реакцию на пандемию. Оппозиция обвинила его в задержках с программой вакцинации.

В Мексике пока использовали 6,1 млн доз вакцин. Это мало для страны со 126 млн жителей.

США сообщили, что направят своим соседям - Канаде и Мексике - 4 млн доз вакцины AstraZeneca, из них 2,5 миллиона получит Мексика, 1,5 миллиона - Канада. Обе страны просили США о помощи.

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