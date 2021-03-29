Количество смертей от коронавируса в Мексике оказалось на 60% выше

Новые цифры смертности получили после анализа "избыточных смертей" и анализа свидетельств о смерти.

Мексика опубликовала пересмотренные данные, согласно которым число смертей от коронавируса в стране на 60% выше, чем сообщалось ранее. Сейчас считается, что более 321 тысячи людей умерло от Covid-19 в стране, хотя еще несколько дней назад количество жертв оценивали в 200 тысяч, передает ВВС.

Согласно пересмотренным данным, Мексика занимает второе место в мире по количеству смертей от коронавируса после США , где умерли 549 тысяч человек. Мексика также обогнала Бразилию , где количество жертв - 310 тысяч.

Эксперты давно предупреждали, что истинное число погибших от ковида в Мексике, вероятно, намного выше из-за того, что в стране не хватает тестов. Также считается, что нехватка коек для интенсивной терапии во многих штатах привела к тому, что большое количество людей умерло прямо в своих домах.

Новые цифры смертности получили после анализа "избыточных смертей" и анализа свидетельств о смерти.

Президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора критикуют за его реакцию на пандемию. Оппозиция обвинила его в задержках с программой вакцинации.

В Мексике пока использовали 6,1 млн доз вакцин. Это мало для страны со 126 млн жителей.