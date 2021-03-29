За воскресенье в Украине обнаружили 8 346 случаев ковида, вакцинировали 1 585 человек

Госпитализированы 3 129 человек, 178 человек скончались.

За воскресенье в Украине обнаружили 8 346 случаев ковида, вакцинировали 1 585 человек
Фото: Київрада

За воскресенье, 28 марта, в Украине провели 24 404 тестирования методом ПЦР и обнаружили 8 346 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 344 ребенка и 140 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки от ковида выздоровели 2 875 человек, госпитализированы 3 129 человек, 178 пациентов с коронавирусом умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 652 409 человек, выздоровели - 1 303 500. От последствий болезни умерли 32 132 человека.

С начала прививочной кампании в Украине привиты 198 465 человек, из них 2 дозы получил один человек. В список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 364 104 человека.

За прошедшие сутки против COVID-19 привито 1 585 человек, сообщают в Минздраве. Вакцинация проводились 51 мобильной бригадой по иммунизации и 72 пунктами вакцинации.

При этом в Донецкой, Луганской, Ровенской и Черниговской областях не было сделано ни одной прививки.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • г. Киев - 402 случая / 20 прививок;
  • Винницкая область - 365 случаев / 50 прививок;
  • Волынская область - 223 случая / 20 прививок;
  • Днепропетровская область - 647 случаев / 80 прививок;
  • Донецкая область - 175 случаев / 0 прививок;
  • Житомирская область - 567 случаев / 120 прививок;
  • Закарпатская - 201 случай / 20 прививок;
  • Запорожская область - 136 случаев / 100 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 226 случаев / 175 прививок;
  • Киевская область - 518 случаев / 20 прививок;
  • Кировоградская область - 59 случаев / 10 прививок;
  • Луганская область - 29 случаев / 0 прививок;
  • Львовская область - 820 случаев / 100 прививок;
  • Николаевская область - 243 случая / 30 прививок;
  • Одесская область - 658 случаев / 40 прививок;
  • Полтавская область - 154 случая / 190 прививок;
  • Ровенская область - 139 случаев / 0 прививок;
  • Сумская область - 326 случаев / 30 прививок;
  • Тернопольская область - 390 случаев / 40 прививок;
  • Харьковская область - 664 случая / 230 прививок;
  • Херсонская область - 145 случаев / 140 прививок;
  • Хмельницкая область - 428 случаев / 70 прививок;
  • Черкасская область - 392 случая / 40 прививок;
  • Черновицкая область - 292 случая / 60 прививок;
  • Черниговская область - 147 случаев / 0 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, сейчас в Украине вакцинируют только препаратом от Oxford/AstraZeneca. 25 марта прибыла первая партия вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, которая в течение 10 дней будет проходить лабораторный контроль.

Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что в ближайшие дни будут заключены договоры о поставках американской вакцины. О какой именно вакцине идет речь, он не уточнил.

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