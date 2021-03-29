В Киеве открыли уголовное дело из-за вырубки вековых дубов в Голосеевском парке

Деревья находились на территории природно-заповедного фонда

В Киеве открыли уголовное дело из-за вырубки вековых дубов в Голосеевском парке
Фото: facebook.com/kiev.klab

Голосеевская окружная прокуратура Киева открыла уголовное производство из-за вырубки вековых дубов в Голосеевском парке.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Дело касается вырубки 17 деревьев на территории Голосеевского парка у ботанического сада Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, о которой сообщили в соцсетях 26 марта.

Этот факт квалифицировали по ч. 3 ст. 246 УК Украины - незаконная порубка деревьев на территориях природно-заповедного фонда. Расследование поручили Голосеевскому управлению полиции.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Напомним, что на территории ботанического сада НУБиП, являющегося объектом природно-заповедного фонда, растут несколько вековых дубов с охранным статусом. Их возраст достигает 500-600 лет, а обхват ствола - 5-5,5 метра.

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