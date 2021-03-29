Муж Ольги Сумской покинул вокальное шоу Голос країни

Накануне прямых эфиров шоу «Голос країни» покинул 57-летний украинский актер Виталий Борисюк. Муж Ольги Сумской достойно показал себя на большой сцене, однако ему не хватило совсем чуть-чуть, чтобы перейти на новый этап. Олег Винник рассказал, почему выгнал после «нокаутов» именно заслуженного артиста Украины.

Вчера, 28 марта 2021 года, на экраны вышел десятый выпуск вокального шоу «Голос країни-11». Супруг известной украинской актрисы Ольги Сумской последний раз исполнил композицию на сцене проекта. Виталий Борисюк впечатлил исполнением известной песней «Phantom of the opera» из мюзикла «Призрак оперы».

Несмотря на то, что и зрителям, и звездным наставникам понравилось выступление актера, он не прошел дальше. Эмоциональное исполнение Виталия Борисюка оценили высоко, но его тренер, певец Олег Винник, принял решение, что муж Ольги Сумской должен дать дорогу молодым.

В эфире шоу исполнитель отметил:

«Мне кажется, что у тебя огромное сердце. Я знаю, почему ты здесь... Я хотел бы тебя попросить, чтобы ты дал возможность этим молодым исполнителям идти дальше».

Как известно, Борисюк пришел на шоу, отметив, что не доволен своей сложившейся карьерой, и он хочет получить второй шанс. Покидая проект, муж Сумской поблагодарил шоураннеров и пожелал оставшимся вокалистам найти свой путь.

Победитель шоу «Голос країни» получит не только квартиру в украинской столице, но и шанс выступить на одном из крупнейших музыкальных фестивалей страны «Atlas Weekend».

Напомним, Ольга Сумская призналась, помогал ли Олег Винник ее мужу на «Голосі країни».