В Киеве из-за прорыва теплосети образовался гейзер высотой в несколько этажей

Трубопровод, на котором произошла авария, был проложен в 1974 году.

В Киеве из-за прорыва теплосети образовался гейзер высотой в несколько этажей
Фото: www.infpol.ru

В Печерском районе столицы произошел прорыв теплосети, в результате которого без тепла остались 133 дома.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Прорыв произошел сегодня в 13:50 на ул. Рыбальской, 13.

По информации КГГА, аварийная бригада КП "Киевтеплоэнерго" работает над ликвидацией аварии.

"Это повреждение магистрального трубопровода диаметром 600 мм с утечкой теплоносителя на поверхность. Он сразу было оперативно локализован аварийной бригадой КП «Киевтеплоэнерго»", - говорится в сообщении.

Начаты ремонтные работы. На время их проведения услуги теплоснабжения временно приостановлены для 133 домов.

В КГГА уточнили, что трубопровод, где произошло повреждение, был проложен в 1974 году.

На видео с места происшествия, обнародованном порталом "Киев оперативный", видно, что столб воды и пара поднимается на высоту нескольких этажей.

Напомним, 14 февраля в Киеве произошел прорыв водопровода на улице Попудренко, 52. Вследствие инцидента были подтоплены улицы Попудренко и Гната Хоткевича.

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