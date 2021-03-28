В Киеве из-за прорыва теплосети образовался гейзер высотой в несколько этажей
Трубопровод, на котором произошла авария, был проложен в 1974 году.
В Печерском районе столицы произошел прорыв теплосети, в результате которого без тепла остались 133 дома.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Прорыв произошел сегодня в 13:50 на ул. Рыбальской, 13.
По информации КГГА, аварийная бригада КП "Киевтеплоэнерго" работает над ликвидацией аварии.
"Это повреждение магистрального трубопровода диаметром 600 мм с утечкой теплоносителя на поверхность. Он сразу было оперативно локализован аварийной бригадой КП «Киевтеплоэнерго»", - говорится в сообщении.
Начаты ремонтные работы. На время их проведения услуги теплоснабжения временно приостановлены для 133 домов.
В КГГА уточнили, что трубопровод, где произошло повреждение, был проложен в 1974 году.
На видео с места происшествия, обнародованном порталом "Киев оперативный", видно, что столб воды и пара поднимается на высоту нескольких этажей.
Напомним, 14 февраля в Киеве произошел прорыв водопровода на улице Попудренко, 52. Вследствие инцидента были подтоплены улицы Попудренко и Гната Хоткевича.