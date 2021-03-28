В Киеве из-за прорыва теплосети образовался гейзер высотой в несколько этажей

Трубопровод, на котором произошла авария, был проложен в 1974 году.

В Печерском районе столицы произошел прорыв теплосети, в результате которого без тепла остались 133 дома.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Прорыв произошел сегодня в 13:50 на ул. Рыбальской, 13.

По информации КГГА, аварийная бригада КП "Киевтеплоэнерго" работает над ликвидацией аварии.

"Это повреждение магистрального трубопровода диаметром 600 мм с утечкой теплоносителя на поверхность. Он сразу было оперативно локализован аварийной бригадой КП «Киевтеплоэнерго»", - говорится в сообщении.

Начаты ремонтные работы. На время их проведения услуги теплоснабжения временно приостановлены для 133 домов.

В КГГА уточнили, что трубопровод, где произошло повреждение, был проложен в 1974 году.

На видео с места происшествия, обнародованном порталом " Киев оперативный", видно, что столб воды и пара поднимается на высоту нескольких этажей.