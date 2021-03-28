На Днепропетровщине на пожаре погибла 86-летняя женщина

Возгорание возникло в одной из комнат одноэтажного дома.

На Днепропетровщине на пожаре погибла 86-летняя женщина

В Днепропетровской области в результате пожара погиб человек.

Об этом сообщили местные спасатели.

"28-го марта в 10:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Подгородной села Веселое Криворожского района", - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

По указанному адресу было направлено отделение двадцать третьей государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место, пожарные установили, что возгорание возникло в одной из комнат одноэтажного дома. Горело домашнее имущество на площади 12 кв.м.

Пожар ликвидировали местные жители до прибытия пожарно-спасательного подразделения.

Фото: ГСЧС

Внутри помещения в постели они обнаружили тело погибшей хозяйки - женщины, 1935 года рождения.

По вызову привлечено 3 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Одесской области умерла военная, получившая прививку от COVID-19В Одесской области умерла военная, получившая прививку от COVID-19
В больницах Харькова не хватает мест для больных ковидом, - СМИВ больницах Харькова не хватает мест для больных ковидом, - СМИ
В Черкасской области нашли тело ветерана АТО, которого разыскивали с конца декабряВ Черкасской области нашли тело ветерана АТО, которого разыскивали с конца декабря
В мире от ковида выздоровело 99 548 971 человекВ мире от ковида выздоровело 99 548 971 человек
На территории Александровской больницы в Киеве произошел пожарНа территории Александровской больницы в Киеве произошел пожар
Блок рекламы


Похожие новости
В Черкасской области на пожаре погибла пожилая женщина и двое малолетних девочекВ Черкасской области на пожаре погибла пожилая женщина и двое малолетних девочек
На Николаевщине на пожаре погибли мужчина и женщинаНа Николаевщине на пожаре погибли мужчина и женщина
Суд оставил под стражей подозреваемых по делу о пожаре в харьковском доме престарелыхСуд оставил под стражей подозреваемых по делу о пожаре в харьковском доме престарелых
Каждая четвертая женщина подверглась насилию со стороны партнера, - ВОЗКаждая четвертая женщина подверглась насилию со стороны партнера, - ВОЗ
В пожаре на Винниччине пострадали малолетние детиВ пожаре на Винниччине пострадали малолетние дети
В Киеве врач "принимал" роды по Skype, потому что женщина решила рожать домаВ Киеве врач "принимал" роды по Skype, потому что женщина решила рожать дома
Во Львове в результате пожара в пятиэтажке погибла женщинаВо Львове в результате пожара в пятиэтажке погибла женщина
Завхозу больницы, где в пожаре погибли четыре человека, объявили подозрениеЗавхозу больницы, где в пожаре погибли четыре человека, объявили подозрение
В Броварах женщина подожгла мебель в отеле после ссоры с администраторомВ Броварах женщина подожгла мебель в отеле после ссоры с администратором
На Днепропетровщине произошел взрыв в квартире, пострадали два человекаНа Днепропетровщине произошел взрыв в квартире, пострадали два человека
Последние новости
Подгружаем последние новости