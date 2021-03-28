На Днепропетровщине на пожаре погибла 86-летняя женщина

Возгорание возникло в одной из комнат одноэтажного дома.

В Днепропетровской области в результате пожара погиб человек.

Об этом сообщили местные спасатели.

"28-го марта в 10:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Подгородной села Веселое Криворожского района", - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

По указанному адресу было направлено отделение двадцать третьей государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место, пожарные установили, что возгорание возникло в одной из комнат одноэтажного дома. Горело домашнее имущество на площади 12 кв.м.

Пожар ликвидировали местные жители до прибытия пожарно-спасательного подразделения.

Фото: ГСЧС

Внутри помещения в постели они обнаружили тело погибшей хозяйки - женщины, 1935 года рождения.

По вызову привлечено 3 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.