В Киеве ковидом заболели еще 347 человек

Умерло 35 человек.

В Киеве за минувшие сутки, 27 марта, зафиксировали 374 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Среди них: 205 женщин в возрасте от 21 до 90 лет, 144 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет, 25 девочек от 3 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (120), Дарницком (110) и в Оболонском (60).

45 человек госпитализированы. Умерло 35 человек.

Выздоровели 284 киевлянина.

С начала пандемии в Киеве зафиксировано 159 367 случаев ковида, от коронавируса умерло 3 309 человек, выздоровело - 104 901.

Сейчас в украинской столице инфицированы 51 157 человек.

Напомним, за прошедшие сутки, 27 марта, в Украине было зафиксировано 11 932 новых случая коронавируса, в частности, заболели 564 ребенка и 181 медработник. Летальных случаев - 203.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Одесской области умерла военная, получившая прививку от COVID-19В Одесской области умерла военная, получившая прививку от COVID-19
В больницах Харькова не хватает мест для больных ковидом, - СМИВ больницах Харькова не хватает мест для больных ковидом, - СМИ
В Черкасской области нашли тело ветерана АТО, которого разыскивали с конца декабряВ Черкасской области нашли тело ветерана АТО, которого разыскивали с конца декабря
В мире от ковида выздоровело 99 548 971 человекВ мире от ковида выздоровело 99 548 971 человек
На территории Александровской больницы в Киеве произошел пожарНа территории Александровской больницы в Киеве произошел пожар
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве воздух признан одним из самых грязных в миреВ Киеве воздух признан одним из самых грязных в мире
В Ивано-Франковске в результате пожара погиб человекВ Ивано-Франковске в результате пожара погиб человек
В Киеве за сутки обнаружили 1 226 случаев ковидаВ Киеве за сутки обнаружили 1 226 случаев ковида
Полиция задержала в Киеве 20-летнего наркодилера с кокаином на 400 тыс. грнПолиция задержала в Киеве 20-летнего наркодилера с кокаином на 400 тыс. грн
В результате стрельбы в поселке в Одесской области погиб человекВ результате стрельбы в поселке в Одесской области погиб человек
В США от торнадо погибли пять человек, повреждено более 60 домов
В Киеве заработали 86 стационарных пунктов вакцинации против коронавирусаВ Киеве заработали 86 стационарных пунктов вакцинации против коронавируса
В Киеве горел ресторан на Саксаганского (обновлено)В Киеве горел ресторан на Саксаганского (обновлено)
В Киеве загорелся ресторан на ул. СаксаганскогоВ Киеве загорелся ресторан на ул. Саксаганского
На Троещине в Киеве мужчина угрожал сжечь себя из-за демонтажа МАФовНа Троещине в Киеве мужчина угрожал сжечь себя из-за демонтажа МАФов
Последние новости
Подгружаем последние новости