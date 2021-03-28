В Киеве ковидом заболели еще 347 человек

В Киеве за минувшие сутки, 27 марта, зафиксировали 374 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Среди них: 205 женщин в возрасте от 21 до 90 лет, 144 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет, 25 девочек от 3 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (120), Дарницком (110) и в Оболонском (60).

45 человек госпитализированы. Умерло 35 человек.

Выздоровели 284 киевлянина.

С начала пандемии в Киеве зафиксировано 159 367 случаев ковида, от коронавируса умерло 3 309 человек, выздоровело - 104 901.

Сейчас в украинской столице инфицированы 51 157 человек.

Напомним, за прошедшие сутки, 27 марта, в Украине было зафиксировано 11 932 новых случая коронавируса, в частности, заболели 564 ребенка и 181 медработник. Летальных случаев - 203.