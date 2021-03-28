За сутки в Украине - 11 932 новых случая коронавируса
Летальных случаев – 203.
За прошедшие сутки, 27 марта, в Украине было зафиксировано 11 932 новых случая коронавируса, в частности, заболели 564 ребенка и 181 медработник.
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
Летальных случаев – 203.
Также за минувшие сутки госпитализированы 5 052 человека, выздоровели - 3 343 и осуществлено 76 335 тестирований: методом ПЦР - 37 979, методом ИФА - 8 732, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 624.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 150), Днепропетровской (1 083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 374 случая;
Винницкая область - 433 случая;
Волынская область - 185 случаев;
Днепропетровская область - 1 083 случая;
Донецкая область - 841 случай;
Житомирская область - 791 случай;
Закарпатская - 271 случай;
Запорожская область - 310 случаев;
Ивано-Франковская область - 307 случаев;
Киевская область - 769 случаев;
Кировоградская область - 173 случая;
Луганская область - 38 случаев;
Львовская область - 905 случаев;
Николаевская область - 398 случаев;
Одесская область - 565 случаев;
Полтавская область - 174 случая;
Ровенская область - 296 случаев;
Сумская область - 562 случая;
Тернопольская область - 457 случаев;
Харьковская область - 1 150 случаев;
Херсонская область - 191 случай;
Хмельницкая область - 676 случаев;
Черкасская область - 253 случая;
Черновицкая область - 407 случаев;
Черниговская область - 323 случая.
За все время пандемии в Украине заболело - 1 644 063 человека, выздоровели - 1 300 625, летальных случаев - 31 954 и проведено ПЦР-тестов - 7 983 023.
Напомним, в пятницу, 26 марта, в Украине зафиксировали 17 424 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 752 ребенка и 420 медработников. Летальных случаев - 290.