За сутки в Украине - 11 932 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки, 27 марта, в Украине было зафиксировано 11 932 новых случая коронавируса, в частности, заболели 564 ребенка и 181 медработник.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Летальных случаев – 203.

Также за минувшие сутки госпитализированы 5 052 человека, выздоровели - 3 343 и осуществлено 76 335 тестирований: методом ПЦР - 37 979, методом ИФА - 8 732, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 624.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 150), Днепропетровской (1 083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 374 случая;

Винницкая область - 433 случая;

Волынская область - 185 случаев;

Днепропетровская область - 1 083 случая;

Донецкая область - 841 случай;

Житомирская область - 791 случай;

Закарпатская - 271 случай;

Запорожская область - 310 случаев;

Ивано-Франковская область - 307 случаев;

Киевская область - 769 случаев;

Кировоградская область - 173 случая;

Луганская область - 38 случаев;

Львовская область - 905 случаев;

Николаевская область - 398 случаев;

Одесская область - 565 случаев;

Полтавская область - 174 случая;

Ровенская область - 296 случаев;

Сумская область - 562 случая;

Тернопольская область - 457 случаев;

Харьковская область - 1 150 случаев;

Херсонская область - 191 случай;

Хмельницкая область - 676 случаев;

Черкасская область - 253 случая;

Черновицкая область - 407 случаев;

Черниговская область - 323 случая.

За все время пандемии в Украине заболело - 1 644 063 человека, выздоровели - 1 300 625, летальных случаев - 31 954 и проведено ПЦР-тестов - 7 983 023.

Напомним, в пятницу, 26 марта, в Украине зафиксировали 17 424 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 752 ребенка и 420 медработников. Летальных случаев - 290.