В Киеве воздух признан одним из самых грязных в мире

Киев все чаще входит в рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире. Последние несколько дней жители столицы все чаще жалуются на загрязнение воздуха: запах жженой резины, вонь и гарь. Особенно ощутимо это ранним утром. Согласно данным ресурса Iqair.com, утром 28 марта Киев находился на 13-м месте в рейтинге городов с самым загрязненным воздухом.

Киев снова стал одним из самых загрязненных городов в мире

В ТОП-15 также попали традиционно Пекин, Дакка, Дели, а также София, Шанхай и Катманду. Большинство из этих городов - миллионники.

Киев снова стал одним из самых загрязненных городов в мире

Больше всего на неприятные запахи жалуются жители спальных районов Борщаговки, Харьковского массива, Академгородка и Шулявки. Также воздух достаточно грязный на Теремках, в районе площади Победы, на Подоле и в районе станции метро "Славутич".

В некоторых местах в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах Киева зафиксирован очень вредный уровень загрязнения – более 200 единиц. Также повышенное содержание вредных примесей в воздухе зафиксировано и в пригородном Ирпене и Вишневом. Самый чистый воздух на сегодняшний день в районе Лукьяновки и Сырца.

Киев снова стал одним из самых загрязненных городов в мире

В социальных сетях люди делятся своими наблюдениями и выкладывают фото дымящих труб местных предприятий, которые могут быть одним из источников загрязнения воздуха. Киевляне жалуются на частые респираторные заболевания и на то, что им часто приходится сидеть дома с закрытыми окнами, ведь ночью нечем дышать.

Киев снова стал одним из самых загрязненных городов в мире

В Украине потеплело и учащаются случаи возникновения пожаров из-за сжигания сухой травы. При сжигании листьев и других растительных остатков в воздух высвобождаются вредные химические соединения, которые снижают иммунитет человека, вызывают аллергию, заболевания дыхательных путей, усиливают отрицательное течение хронических, а также способствуют развитию онкологических заболеваний.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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