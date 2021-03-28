Университет Южной Калифорнии сделает наибольшую выплату в истории исков против вузов в США

Университет выплатит более 1 млрд долларов женщинам, которые обвиняют бывшего гинеколога студенческого медцентра в преступлениях сексуального характера.

Университет Южной Калифорнии в США согласился выплатить более 1 млрд долларов женщинам, которые обвиняют бывшего гинеколога студенческого медцентра в преступлениях сексуального характера.

Об этом пишет bbc.com.

74-летний Джордж Тиндалл работал гинекологом при Университете Южной Калифорнии почти 30 лет. В 2019 году его задержали, и сейчас он ждет суда по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении 16 пациенток.

Тиндалл эти обвинения отрицает, он также выражал уверенность, что во время суда его полностью оправдают.

О надругательстве со стороны Тиндалла публично заявили более 350 женщин, которых он лечил. Но иск против Университета Южной Калифорнии из-за действий гинеколога подали от имени 710 пациенток. Истицы обвинили руководителей учебного заведения в том, что они долгое время не принимали меры против врача, несмотря на многочисленные жалобы на него.

В четверг суд известили о том, что стороны пришли к соглашению: университет заплатит истицам 852 млн долларов. В 2018 году университет уже согласился выплатить 215 млн долларов по групповому иску от имени тысяч пациенток, наблюдавшихся у Тиндалла с 1989 по 2016 годы.

В 2018 году после петиции со стороны студентов и около 200 преподавателей ушел в отставку президент университета Макс Никиас.

"Я глубоко сожалею, что членам университетского сообщества, которых мы очень ценим, пришлось пережить такую боль, - сказала в своем заявлении руководитель вуза Кэрол Фолта, которая сменила на посту Никиаса. - Мы ценим смелость всех, кто решил рассказать о том, что произошло, и надеемся, что нынешнее решение принесет женщинам какое-то облегчение".

Выплата, на которую согласился университет, - крупнейшая в истории исков против учебных заведений в США .

В 2018 году Университет штата Мичиган заплатил 500 млн долларов жертвам Ларри Нассара - спортивного врача, который работал, в частности, на территории кампуса. Он был осужден за сексуальное издевательство над более, чем 300 гимнастками и студентками и отбывает пожизненное заключение.

Ранее Университет Пенсильвании выплатил более 109 млн долларов по искам, связанным с сексуальными домогательствами со стороны футбольного тренера Джерри Сандаски.

Университет Южной Калифорнии - большой престижный вуз, расположенный в Лос-Анджелесе. Этот частный исследовательский институт, в котором учатся 46 тыс. студентов и работают более 26 тыс. работников, является одним из крупнейших частных работодателей в городе. Его годовой бюджет составляет 5,3 млрд долларов.